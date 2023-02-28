Глава Казани Ильсур Метшин заявил, что проведение спецоперации РФ на Украине и введенные в связи с этим санкции западных стран «не смогли остановить» развитие города в 2022 году. Вчера на сессии казанской думы он отчитался о росте налоговых поступлений, инвестиций в городскую экономику и «беспрецедентные» объемы строительных работ. При этом объем валового территориального продукта (ВТП) остался на уровне прошлого года, а рост среднего размера заработной платы оказался ниже инфляции. Глава Татарстана Рустам Минниханов также указал на рост жалоб жителей Казани на общественный транспорт и сферу ЖКХ, а также на снижение рождаемости в городе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы Татарстана Фото: пресс-служба главы Татарстана

Мэр Казани Ильсур Метшин выступил с отчетом о деятельности городских властей на заседании казанской думы. Он сообщил, что «минувший год был сложным для всей страны» и власти «каждый день сталкивались с новыми трудностями». Однако, по его словам, «вызовы 2022 года не смогли остановить поступательное социально-экономическое развитие Казани» и столица Татарстана «осталась растущим городом». «Это касается и демографии, и экономики, и развития городской инфраструктуры»,— указал глава города.

В подтверждение своих слов он привел данные о налоговых поступлениях с территории Казани. В 2022 году удалось собрать 272,3 млрд руб. «Рост почти 60 млрд, или 28%»,— отметим господин Метшин. Из общей суммы 120,5 млрд руб. были направлены в федеральный бюджет, а 133,5 млрд руб. — в казну Татарстана. Только 18 млрд руб. (менее 7%) остались в городском бюджете. Общие же доходы казны Казани составили 39,8 млрд руб.

По словам Ильсура Метшина, основной прирост обеспечил налог на доходы физических лиц (более 1 млрд руб.) и специальные налоговые режимы (573 млн руб.) Мэр подчеркнул, что это «отражает положительную динамику заработной платы и доходов малого и среднего бизнеса». Так, доля малого бизнеса в структуре экономики составляет 42,2%. Их оборот за год вырос на 7,4% — до 700 млрд руб. Количество самозанятых в Казани выросло на 40% и достигло 81 тыс. человек.

Валовый территориальный продукт Казани в 2022 году составил 1,26 трлн руб. Однако в сопоставимых ценах это соответствует уровню 2021 года. При этом объемы промышленного производства выросли на 9,7% (было отгружено продукции на 644 млрд руб.). Инвестиции в экономику города составили 252,1 млрд руб., что на 5% больше, чем годом ранее.

Господин Метшин уточнил, что наиболее заметный рост показали производители резиновых и пластмассовых изделий (на 39%), машин и оборудования (на 27%), пищевых продуктов (на 27%), химической продукции (на 20%), а также лекарственных средств (на 6%). Мэр сказал, что «санкционное давление и уход иностранных компаний послужили стимулом для отечественных разработок оборудования и комплектующих». В числе таких предприятий он назвал «Казаньоргсинтез», Казанский вертолетный завод, Казанский авиационный завод, завод «Элекон» и «Казанькомпрессормаш».

Также Ильсур Метшин сообщил о росте средней заработной платы в Казани. В 2022 году она достигла 53,8 тыс. руб. в месяц, а на средних и крупных предприятиях — 63 тыс. руб. За год средняя зарплата увеличилась на 9,2%. Однако если учитывать, что инфляция в Казани в 2022 году достигла 14,1% (по Татарстану в целом — 11,4%), то фактически средний размер реальной заработной платы сократился. Из отчета Ильсура Метшина также можно сделать вывод о падении потребительской активности жителей. По предварительной оценке, оборот розничной торговли в прошлом году составил 674,1 млрд руб. Это на 4,5% меньше, чем в 2021 году, если сравнивать в сопоставимых ценах.

В своем выступлении мэр также сообщил о «загрузке на 100%» строительной отрасли Казани. В 2022 году в столице республики ввели в эксплуатацию 874 тысячи кв. м жилья. В 2023 году запланировано сдать на 43% больше — 1,25 млн кв. м. Кроме того, Ильсур Метшин указал, что 2022 год «стал рекордным и беспрецедентным» по объемам работ по строительству и ремонту дорог. На эти цели было выделено 28 млрд руб. (после 18,4 млрд руб. в 2021 году). Также он отчитался, что в 2022 году обустроили 466 дворов.

По словам Ильсура Метшина, в прошлом году Казань посетило 3,6 млн туристов, что на 20% больше, чем в 2021 году. Средняя загрузка гостиниц составила 65,2%. Кроме того, мэр сообщил о росте уровня автомобилизации в городе — на 12%. Общественным транспортом в прошлом году было перевезено 221 млн пассажиров. Это на 7% больше, чем годом ранее, но меньше на 15%, чем в 2019 году.

Присутствовавший на заседании гордумы глава Татарстана Рустам Минниханов поставил задачу перед властями Казани сохранить все «социально ориентированные проекты». «Видим в начале года замедление. Приняты изменения в налоговом законодательстве по нефтяной промышленности, санкционные вопросы по реализации продукции усложняют ситуацию»,— прокомментировал он доклад Ильсура Метшина. При этом господин Минниханов обратил внимание, что растет налоговая задолженность казанских предприятий. Недоимка достигает 7,5 млрд руб.

Также Рустам Минниханов сказал, что есть «серьезные вопросы» по системе общественного транспорта Казани, отметив рост жалоб. «Горожане недовольны нехваткой подвижного состава, особенно на пригородных маршрутах, переполненностью транспорта в часы пик. Есть вопросы по некорректному поведению водителей, кондукторов»,— перечислил он претензии. Господин Минниханов добавил, что «от горожан поступают сигналы о недостатках в части содержания мест общего пользования и дворов, качества жилищно-коммунальных услуг, работы управляющих компаний». «Тревожит ситуация с авариями в городских сетях водоснабжения и водоотведения»,— указал он.

По словом главы республики, медицинскими услугами довольны только 56% казанцев, в связи с чем необходимо повысить качество медицины в городе. Также он обратил внимание, что доходы более 50 тыс. горожан остаются ниже размера прожиточного минимума, в городе снизилась рождаемость.

Отметим, что экономические показатели Казани в 2022 году оказались чуть хуже, чем в среднем по Татарстану. Так, в середине февраля министр экономики республики Мидхат Шагиахметов отчитывался, что ВРП Татарстана в 2022 году вырос на 6% (ВВП России в 2022 году сократился на 2,5%). Хотя еще осенью увеличение прогнозировалось лишь на 0,6%. При этом оборот розничной торговли в республике снизился не так сильно, как в Казани — всего на 3%.

Кирилл Антонов