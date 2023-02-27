На станции московского метро «Спортивная» произошло задымление

На участке красной ветки московского метро прервано движение поездов из-за задымления на станции «Спортивная». Как сообщили «РИА Новости» в экстренных службах, на станции произошло замыкание проводки без возгорания. Пассажиров станции эвакуировали. О пострадавших не сообщается.

На Сокольнической линии прервано движение поездов, сообщили в дептрансе: поезда не ходят от «Парка культуры» до «Университета». В обратном направлении следуют с увеличенными интервалами. Сама станция временно закрыта для пассажиров.

ТАСС в экстренных службах уточнили, что специалисты обнаружили очаг задымления под четвертым вагоном состава.

Лусине Баласян