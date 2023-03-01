Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Чем опасны социальные сети

И есть ли способ избежать этой опасности

Молодые люди, как правило, очень ранимы и легко получают психологические травмы, печалясь о своем несовершенстве. Социальные сети вроде тик-тока или инстраграма могут дополнительно понизить самооценку молодого человека, поскольку демонстрируют ему недостижимые (и, скорее всего, фантастические) образцы красоты и физической силы.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Канадские исследователи из Университета имени Макгилла в Монреале пришли к выводу, что особенно опасно злоупотребление социальными сетями для тех молодых людей и подростков, у кого уже фиксировались симптомы тревожных или депрессивных состояний. Снижение активности в тик-токе и инстаграме всего наполовину, по данным канадцев, значительно улучшило отношение молодежи к своей внешности и снизило остроту проблемы лишнего веса, особенно у тех, у кого ее в действительности и не было.

Хелен Тай, одна из авторов исследования, аспирантка кафедры психологии, подчеркивает, что особенное воздействие на умы молодых людей и подростков оказывают изображения их обычных сверстников, а не звезд спорта или Голливуда. Знаменитости — они и есть знаменитости, как с ними тягаться, а вот красавец-сосед может очень удручить фолловера.

Молодежь, по оценке монреальских исследователей, проводит перед экранами шесть-восемь часов в день. Большая часть этого времени тратится на социальные сети, а более точно — на перелистывание фотографий и просмотр роликов. Беда в том, что те люди, кто считает, что у них есть проблемы с внешностью или с лишним весом, проводят в социальных сетях еще больше времени — свыше восьми часов.

В канадском исследовании приняли участие 220 студентов-бакалавров в возрасте от 17 до 25 лет: 167 девушек, 51 юноша и две небинарные персоны. У всех у них фиксировались проявления тревожности и депрессивности. Задача испытуемых состояла в том, чтобы проводить время в социальных сетях. Каждому из них надо было ответить на опросник до начала и после завершения эксперимента. В опроснике было два пункта: в первом нужно было отозваться по пятибалльной шкале о справедливости высказывания «Я очень доволен тем, как выгляжу», а во втором — «Я очень доволен своим весом».

Первая неделя — бакалавры просматривали социальные сети так, как привыкли это делать. Со второй недели просмотр был ограничен одним часом в сутки у экспериментальной группы и так же неограниченно — у контрольной группы.

Экспериментальная группа сумела сократить пользование социальными сетями до 78 минут в день, у контрольной показатель составил 288 минут в день.

Участники, которых попросили ограничить использование социальных сетей, в среднем сократили это время до 78 минут в день. Контрольная группа в среднем тренировалась 188 минут в день.

Спустя три недели эксперимента у тех, кто сократил использование социальных сетей, значительно улучшилось отношение к своему внешнему виду и массе тела. В контрольной же группе изменений не зафиксировано.

Рекомендация психологов состоит в том, чтобы жестко ограничить использование социальных сетей у молодых людей и подростков, особенно подверженных тревожным или депрессивным состояниям.

Вопрос только в том, как это осуществить на практике.

По материалам статьи.

Ольга Грибова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...