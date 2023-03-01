Чем опасны социальные сети

Молодые люди, как правило, очень ранимы и легко получают психологические травмы, печалясь о своем несовершенстве. Социальные сети вроде тик-тока или инстраграма могут дополнительно понизить самооценку молодого человека, поскольку демонстрируют ему недостижимые (и, скорее всего, фантастические) образцы красоты и физической силы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Канадские исследователи из Университета имени Макгилла в Монреале пришли к выводу, что особенно опасно злоупотребление социальными сетями для тех молодых людей и подростков, у кого уже фиксировались симптомы тревожных или депрессивных состояний. Снижение активности в тик-токе и инстаграме всего наполовину, по данным канадцев, значительно улучшило отношение молодежи к своей внешности и снизило остроту проблемы лишнего веса, особенно у тех, у кого ее в действительности и не было.

Хелен Тай, одна из авторов исследования, аспирантка кафедры психологии, подчеркивает, что особенное воздействие на умы молодых людей и подростков оказывают изображения их обычных сверстников, а не звезд спорта или Голливуда. Знаменитости — они и есть знаменитости, как с ними тягаться, а вот красавец-сосед может очень удручить фолловера.

Молодежь, по оценке монреальских исследователей, проводит перед экранами шесть-восемь часов в день. Большая часть этого времени тратится на социальные сети, а более точно — на перелистывание фотографий и просмотр роликов. Беда в том, что те люди, кто считает, что у них есть проблемы с внешностью или с лишним весом, проводят в социальных сетях еще больше времени — свыше восьми часов.

В канадском исследовании приняли участие 220 студентов-бакалавров в возрасте от 17 до 25 лет: 167 девушек, 51 юноша и две небинарные персоны. У всех у них фиксировались проявления тревожности и депрессивности. Задача испытуемых состояла в том, чтобы проводить время в социальных сетях. Каждому из них надо было ответить на опросник до начала и после завершения эксперимента. В опроснике было два пункта: в первом нужно было отозваться по пятибалльной шкале о справедливости высказывания «Я очень доволен тем, как выгляжу», а во втором — «Я очень доволен своим весом».

Первая неделя — бакалавры просматривали социальные сети так, как привыкли это делать. Со второй недели просмотр был ограничен одним часом в сутки у экспериментальной группы и так же неограниченно — у контрольной группы.

Экспериментальная группа сумела сократить пользование социальными сетями до 78 минут в день, у контрольной показатель составил 288 минут в день.

Участники, которых попросили ограничить использование социальных сетей, в среднем сократили это время до 78 минут в день. Контрольная группа в среднем тренировалась 188 минут в день.

Спустя три недели эксперимента у тех, кто сократил использование социальных сетей, значительно улучшилось отношение к своему внешнему виду и массе тела. В контрольной же группе изменений не зафиксировано.

Рекомендация психологов состоит в том, чтобы жестко ограничить использование социальных сетей у молодых людей и подростков, особенно подверженных тревожным или депрессивным состояниям.

Вопрос только в том, как это осуществить на практике.

По материалам статьи.

Ольга Грибова