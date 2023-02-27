В 2022 году выдача потребкредитов на Кубани снизилась на 27%

В 2022 году в Краснодарском крае было выдано потребительских кредитов на 26,9% меньше, чем в прошлом году. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Всего банки выдали в регионе 476,4 тыс. ед. потребкредитов. По этому показателю Кубань заняла третье место в РФ. Ее обгоняют лишь Москва (715,3 тыс. ед., -21,9%) и Московская область (608,4 тыс. ед., -23,5%).

Больше всего выдача кредитов сократилась в Самарской области (-28,4%, до 271,9 тыс. ед.), Ставропольском крае (-28,2%, до 208,9 тыс. ед.), Волгоградской области (-27,9%, до 212,6 тыс. ед.) и Приморском крае (-27,8%, 180,7 тыс. ед.). Наименьший спад выдачи потребкредитов произошел в Новосибирской (-19,8%, 296,9 тыс. ед.), Кемеровской (-20,3%, 305,7 тыс.) и Тюменской (-20,8%, 163,6 тыс.) областях.

Всего в России в 2022 году было выдано 12,53 млн единиц потребительских кредитов, что на 27,1% меньше по сравнению с предыдущим годом. Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отмечает, что сокращение выдачи кредитов связано «с тем, что в последнее время граждане все больше склоняются к сберегательной модели финансового поведения, не стремясь к наращиванию своей долговой нагрузки».

Татьяна Ручкина

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