В Петербурге почтили память убитого в 2015 году оппозиционного политика Бориса Немцова

В Санкт-Петербурге у Соловецкого камня состоялась акция памяти убитого в 2015 году в Москве оппозиционного политика, бывшего депутата Госдумы и первого губернатора Нижегородской области Бориса Немцова. Мероприятие организовало региональное отделение партии «Яблоко».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как сообщил корреспондент «Ъ-СПб», дежурящие на акции полицейские не мешали собравшимся, мероприятие прошло без происшествий. В числе пришедших возложить цветы были лидер фракции «Яблоко» в ЗакСе Александр Шишлов и депутат Борис Вишневский.

Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в Москве в ночь с 27 на 28 февраля 2015 года. В июле 2017 года по обвинению в исполнении преступления были осуждены пятеро уроженцев Северного Кавказа. Заказчик убийства политика до сих пор не найден.

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