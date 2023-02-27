На Кубани просроченная валютная задолженность и ипотека сократились на 27,5%

В 2022 году жители Краснодарского края сократили просроченную задолженность по валютным розничным банковским кредитам на 27,5%, по ипотеке — на 27,6%. Об этом говорится в исследовании коллекторского агентства «Долговой Консультант».

За год на Кубани просроченный розничный портфель в валюте сократился на 41 млн руб., до 108 млн руб. С 2019 по 2022 год он снизился на 47,3%, или 97 млн руб. Просроченная задолженность по ипотеке в 2022 году на Кубани снизилась на 27,6%, или 8 млн руб., до 21 млн руб. За четыре года этот показатель упал на 43,2%, или 16 млн руб.

В Адыгее просроченный розничный портфель в валюте увеличился на 33,3%, или 1 млн руб., и составил 4 млн руб. Данных по ипотечной задолженности жителей республики не представлено. В Крыму задолженность по розничным кредитам упала на 5,6%, или 1 млн руб., до 17 млн руб. За четыре года показатель в регионе снизился на 90,4%, или 160 млн руб. В Севастополе за четыре года показатель по розничным кредитам в валюте сократился на 100%, или 24 млн руб.

Всего по России на 1 января 2023 года совокупный размер задолженности физлиц перед банками в валюте составил 22 млрд руб. против 47,4 млрд руб. год назад. Из них 30% (-3% за год), или 6,7 млрд руб., составляет задолженность по ипотеке. Просроченная валютная задолженность за год снизилась на 25%, или на 3,3 млрд руб., до 9,7 млрд. Доля просроченной валютной ипотеки почти не изменилась (-0,8 п. п., с 34,5 до 33,7%) — 3,3 млрд руб.

«Размер валютной задолженности в сравнении с рублевой является несущественным и составляет около 0,08%, но если посмотреть на удельный вес просроченной валютной ипотеки в общем проблемном ипотечном портфеле, то мы увидим уже более значительные 6%»,— отметил гендиректор коллекторского агентства «Долговой Консультант» Денис Аксенов.

Татьяна Ручкина

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