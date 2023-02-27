В Ярославле нашелся подрядчик для новой школы

Контракт на строительство новой школы на Московском проспекте в Ярославле будет подписан с ООО «Ведич». Итоги аукциона размещены на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЕИС «Закупки» Фото: ЕИС «Закупки»

Новую школу на Московском проспекте в Ярославле планируется построить за 20 месяцев. Стоимость контракта составляет 1,12 млрд руб. С первого раза найти подрядчика не удалось, на аукцион в январе 2023 года не было подано ни одной заявки.

Со второй попытки подрядная организация найдена. Возведением школы займется ООО «Ведич» из Ярославля. Данная строительная фирма имеет опыт строительства учебных заведений в Ярославле. Именно «Ведич» строил школу на улице Чернопрудная в микрорайоне «Сокол», которая была сдана в 2021 году.

Новый объект значительно масштабнее. Помимо основного здания, придется возвести и физкультурный комплекс с бассейном. Целиком школу необходимо закончить к 6 декабря 2024 года.

Андрей Иванов