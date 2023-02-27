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Александр Хинштейн заявил о факте аффилированности Александра Ефанова с ООО «Эра»

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн заявил о факте аффилированности председателя Шестого кассационного суда Александра Ефанова с ООО «Эра». Об этом политик сообщил в своем телеграм-канале.

Ранее Александр Хинштейн потребовал проверить действия председателя Шестого кассационного суда из-за покупки им земельного участка площадью почти 4995 кв. м на острове Поджабный за 860 тыс. руб. Александр Ефанов выкупил его летом этого года у ООО «Эра», совладельцем которого в 2014–2016 годах был его сын Иван Ефанов. О начале проверки пока не сообщалось.

В результате инициированной депутатом проверки Генпрокуратура РФ установила факт аффилированности председателя Шестого кассационного суда Александра Ефанова с ООО «Эра». Политик отметил, что воспринимает это как «подтверждение конфликта интересов в действиях судьи и нарушения им Кодекса судейской этики».

Прокурорская проверка по заявлению Александра Хинштейна продолжается.

Андрей Сазонов

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