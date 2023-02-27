Минимальный брачный возраст в странах мира

В Англии и Уэльсе минимальный брачный возраст повышен до 18 лет. Соответствующий закон вступил в силу с 27 февраля 2023 года. Как говорится в официальном пресс-релизе, 16-летние и 17-летние больше не смогут пожениться даже при получении согласия родителей. Лицам, признанным виновными в организации детских браков, грозит до семи лет лишения свободы. В Северной Ирландии и Шотландии пока сохраняется нижняя планка в 16 лет, причем в последней несовершеннолетним даже не требуется согласие родителей на вступление в брак.

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Как показало исследование Pew Research Сenter, основанное на данных ООН и Госдепартамента США, почти в двух третях стран мира существует возможность заключить брак с несовершеннолетним. Даже во многих из тех, где законом установлен минимальный брачный возраст в 18 лет, существуют отдельные исключения (например, получение согласия родителей на более ранний брак). Примерно в каждой пятой стране минимальный возраст различается в зависимости от пола — у женщин обычно ниже. Например, в Судане девочки могут вступать в брак с 10 лет, а мальчики — с 15 лет или с момента достижения половой зрелости. Иногда встречаются различия в зависимости от религии (например, на Филиппинах у мусульман возраст вступления в брак ниже).

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Есть свои особенности и в США, где брачный возраст устанавливается законодательством штатов. Преимущественно он составляет 18 лет, но есть ряд исключений. К примеру, в штате Миссисипи заключать брак без согласия родителей можно с 21 года. При наличии согласия минимальный возраст для девочек 15, для мальчиков 17 лет.