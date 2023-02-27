Мэр не подтвердил доверия избирателей

Досрочные выборы мэра Балаганского района Иркутской области, прошедшие 26 февраля, завершились победой кандидата от ЛДПР Романа Метляева. Претендовавший на этот же пост экс-мэр района Михаил Кибанов занял только второе место. В конце прошлого года районный суд прекратил его полномочия, удовлетворив иск прокуратуры, выявившей «конфликт интересов в связи с принятием на работу в администрацию района близкого родственника». Господин Кибанов, являясь секретарем местного отделения партии «Единая Россия», принимал участие в досрочных выборах в качестве самовыдвиженца. Губернатор Приангарья Игорь Кобзев уже поздравил с победой нового мэра, выразив надежду на «плодотворное сотрудничество». Эксперты считают, что результаты кампании должны стать основой для «выводов внутри политического блока губернатора» накануне еще одних сложных муниципальных выборов мэра Куйтунского района, намеченных на 26 апреля.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Балаганского района Фото: Администрация Балаганского района

Избирательная комиссия Иркутской области подвела итоги досрочных выборов мэра Балаганского района, прошедших 26 февраля. «Победу одержал Роман Метляев, выдвинутый ЛДПР. За него проголосовали 51,48% избирателей. На втором месте самовыдвиженец Михаил Кибанов, набравший 39,77% голосов. Николай Лобанов от „Справедливой России — За правду“ получил 4,23% голосов, Марина Ушакова (самовыдвижение) — 1,25%. Явка составила 53,7%»,— отмечается в сообщении комиссии. Балаганской территориальной избирательной комиссией досрочные выборы мэра уже «признаны состоявшимися, а результаты выборов действительными».

Досрочная избирательная кампания была назначена в конце 2022 года, после того как Балаганский районный суд Иркутской области прекратил полномочия мэра района Михаила Кибанова в связи с «конфликтом интересов». В июне прошлого года надзорная проверка районной прокуратуры выявила, что спустя два месяца после своей победы на очередных выборах мэра района в 2021 году (ранее он побеждал в 2016 году.— „Ъ“), Михаил Кибанов трудоустроил в районную администрацию своего сына в отдел ГО и ЧС на должность, не требующую проведения конкурсных процедур. В августе 2022 года депутаты районной думы отказали прокуратуре в удовлетворении представления о досрочном прекращении полномочий мэра, после чего ведомство обратилось в суд.

Источник „Ъ“, близкий к районной администрации сообщил, что результаты досрочных выборов «не стали неожиданностью как для жителей, так и для части местных чиновников и предпринимателей». На очередных выборах в 2021 году «эти два кандидата также являлись основными соперниками, и разрыв между ними был небольшой»,— напоминает источник. Тогда Михаил Кибанов набрал 53,3%, Роман Метляев — 37,8% голосов.

Заведующий кафедрой конституционного права и теории права юридического института Иркутского госуниверситета Сергей Шишкин также заявил „Ъ“ о заранее прогнозируемых итогах голосования. «Команда победившего кандидата вела себя активнее. Предположу, что делала ставку на корпоративные связи, привлечение каких-то иных ресурсов. Отчасти это подтверждается высокой явкой, нехарактерной для досрочной муниципальной кампании. Команда экс-мэра, скорее всего, излишне понадеялась на формальный характер выборов и силу поддержки «сверху»,— считает эксперт.

Роман Метляев родился в 1984 году в поселке Балаганск. С 2008 году работал в должности следователя ОВД по Балаганскому району. С 2014-го по 2016 год проходил службу в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области. В мае 2016 года назначен на должность начальника ОГИБДД пункта полиции №2 МО МВД России «Заларинский», с февраля 2018 года — начальник пункта полиции №2 МО МВД России «Заларинский».

Михаил Кибанов в разговоре с „Ъ“ стал комментировать результаты выборов 26 февраля и подтверждать информацию о нарушениях и так называемых подвозах избирателей в день голосования, распространенную 26 февраля в региональных Telegram-каналах.

Роман Метляев оказался недоступен для общения. По месту работы (в пункте полиции МО МВД России «Заларинский», руководителем которого он является) „Ъ“ сообщили, что «Роман Владимирович находится в отпуске».

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 27 февраля прокомментировал смену главы района, поздравив «Романа Владимировича Метляева с победой» и назвав выборы «абсолютно конкурентными». «Я уважаю выбор жителей района. Надеюсь на плодотворное сотрудничество с новым мэром»,— отметил господин Кобзев в своем Telegram-канале.

В региональном отделении «Единой России» сложившуюся ситуацию не комментируют. В партии сообщили „Ъ“, что господин Кибанов по-прежнему остается в должности секретаря местного отделения.

Следующей муниципальной кампанией, потенциально имеющей сложный характер, могут стать выборы мэра Куйтунского района, назначенные на 26 апреля. Его глава Алексей Мари (руководитель местного отделения «Единой России».— „Ъ“) в сентябре прошлого года был задержан в связи с возбуждением уголовного дела, связанного с контрабандой леса на 144 млн руб., а в декабре подал в отставку. «Политблоку губернатора придется сделать выводы из результатов выборов в Балаганском районе, активизировать усилия, чтобы не столкнуться с сюрпризами»,— резюмирует Сергей Шишкин.

Влад Никифоров, Иркутск