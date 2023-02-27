«Пошло движение в сфере большой политики»

В Кремле прокомментировали китайские мирные инициативы по урегулированию конфликта на Украине. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, детали документа должны быть тщательно проанализированы. При этом предпосылок к началу переговоров по Украине в Москве не видят. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не испытывает особого оптимизма относительно предложений КНР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Официальная реакция Кремля на китайский мирный план была сдержанной: усилия наших друзей приветствуем, документы детально изучим, но переговоры по Украине сейчас невозможны, так что операция продолжается — вплоть до достижения поставленных целей. Крым — неотъемлемая часть РФ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: Безусловно, любые попытки выработать планы, которые будут способствовать переводу конфликта в мирное русло, заслуживают внимания. С таким большим вниманием мы относимся и к плану наших китайских друзей.

Можно обратить внимание на то, что мы не говорим «да» и открыто не поддерживаем, в отличие, к слову, от Казахстана и Ирана. Между тем мирный план КНР, вернее сказать, тезисы из 12 пунктов вызвали в мире определенную реакцию. Суть в том, что если так, то давайте обсуждать дальше.

Как известно, президент Франции Эмманюэль Макрон в апреле анонсировал визит в Поднебесную. Туда же едут и руководители ЕС. Канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, отправляется в Индию. США высказываются критически, тем не менее в определенной перспективе также не исключена встреча американского и китайского лидеров Джо Байдена и Си Цзиньпина.

Идет волна публикаций, мол, Запад дает Киеву карт-бланш на новое наступление, но если оно провалится, то в любом случае к осени все — мирные переговоры. В 2024 год входим с миром. Одновременно идет раскрутка темы якобы поставок китайского оружия России. Причем и президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с Си Цзиньпином, развивать с ним диалог.

Таким образом, можно констатировать, что пошло некое движение в сфере большой политики. Есть общее понимание, что все происходящее пора заканчивать. Но как именно это сделать? Здесь все по-прежнему непросто. Как бы то ни было, молчать и делать вид, что нас это не касается, мы над схваткой, уже не получается. К чему вся эта активность приведет, говорить, конечно же, рано.

Нечто похожее имело место перед саммитом «двадцатки» в ноябре прошлого года. Были определенные надежды, которые, как известно, не оправдались.

Возможно, так будет и в этот раз. По крайней мере, позиция Москвы заключается в том, что мы готовы играть вдолгую, а вы устанете и сломаетесь. Пока прогноз больше негативный — слишком много противоречий накопилось в современном мире. И силовой сценарий, как это было неоднократно сказано, себя не исчерпал. Когда в этой части что-то изменится, тогда и будет реальное движение в политической плоскости.

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