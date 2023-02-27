В Дагестане обнаружены десятки останков жертв Большого террора

На берегу Каспийского моря между Махачкалой и Каспийском обнаружены скелетные останки нескольких десятков человек. Предполагается, что это часть массового захоронения жертв репрессий 30-х годов прошлого века.

Сообщения о находке появились сегодня, 27 февраля, сначала в соцсетях. Позднее факт подтвердили в республиканских МВД и управлении Следственного комитета России (СКР). На останки наткнулись рабочие, приступившие к строительству военного госпиталя на берегу моря в районе гостиничного комплекса «Джами». На опубликованных фотографиях видны отверстия в черепах — предположительно от пуль, выпущенных в затылок.

Представитель управления СКР Оксана Тенетова сообщила о том, что по факту обнаружения останков в ведомстве проводится проверка. По предварительной информации, останки относятся к 30-м годам ХХ века, сообщила она.

О существовании массового захоронения жертв сталинских репрессий на окраине дагестанской столицы стало известно в начале 1950-х годов. Одним из свидетелей первых находок на этой территории стал скульптор Виктор Чигирик, отбывавший срок за антисоветскую агитацию.

«Так вот, о заборе по трассе Махачкала—Каспийск. В 1952 году его не было, а нас, зэков, пригнали туда за песком для строительства. Начали копать, и сразу же лопаты чиркнули по костям: прямо у поверхности лежали скелеты, черепа с дырами от пуль в затылке,— вспоминал он в беседе со Светланой Анохиной, автором книги "Был такой город. Махачкала".— Это был могильник, массовое захоронение людей, попавших под маховик репрессий. Их даже не потрудились глубоко зарыть. Слух о страшной находке пополз по Махачкале, туда на поиски тел своих близких потянулись люди. И эту территорию немедленно обнесли забором. Он стоял при Хрущеве, при Брежневе, при Горбачеве, когда стали открываться архивы, он все равно стоял, стоит и сейчас. Это все, что нам нужно знать и о стране, и о городе, в котором мы живем».

О том, как в Екатеринбурге обнаружили могильные ямы с останками жертв политических репрессий, читайте в материале «Ъ» «Мы полагаем, их добивали контрольным выстрелом в висок».

Юлия Рыбина, Махачкала