Яуза обрастает новостройками

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, в какую сумму обойдется покупка жилья в Москве.

В экспозиции представлено сегодня около 20 новостроек, расположенных в столице в районе реки Яузы. Это почти вдвое превосходит показатели 2017 года, посчитали аналитики компании Regions Development. А общее количество лотов в реализации в этих жилых комплексах сократилось на треть.

Сейчас девелоперы предлагают в новых домах на Яузе чуть менее 2 тыс. квартир и апартаментов. А еще пять лет назад в этом районе в пределах 500 м ходьбы от набережной реки покупатели могли выбирать из почти 3 тыс. вариантов. По сегментам девелоперы в целом сохраняют прежнюю структуру предложения, отмечают эксперты, но существенно подросла доля новостроек премиум- и элитного класса в локации.

Так, в начале года застройщики возводили здесь шесть объектов комфорт-класса, в них предлагалось около тысячи квартир — это более 55% от общего предложения. В бизнес-классе велись продажи в семи новых домах, в них экспозицию представляли 365 квартир и апартаментов или 23%. В премиальном секторе на локальном субрынке представлено два проекта, в них 335 лотов или 17%. Наконец, на долю элитного и deluxe-сегментов приходилось лишь 4% предложения, то есть около 70 квартир и апартаментов в четырех новостройках.

Что касается динамики цен на недвижимость в локации, то за пять лет они подросли почти в 2,5 раза. И сейчас средневзвешенная стоимость жилого метра в местных квартирах и апартаментах всех сегментов фиксируется на отметке в 477 тыс. руб. против 195 тыс. руб. в 2017 году.