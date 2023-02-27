«От Xiaomi ожидается целый ряд новинок»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает, какие модели смартфонов будут представлены на MWC.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nacho Doce, Reuters Фото: Nacho Doce, Reuters

Первый день Всемирного мобильного конгресса проходит в Барселоне. В этом году меньше половины участников MWC имеют отношение к мобильной сфере. Тем не менее многие вендоры ежегодно дебютируют со своими смартфонами именно на этой выставке.

От компании Xiaomi, например, ожидается целый ряд новинок, возглавлять который будет флагманская 13-я серия с процессором Snapdragon 8 Gen 2, дюймовой камерой и сборкой премиум-класса. Кроме того, глава компании Лэй Цзюнь в своем Twitter подтвердил анонс особой технологии обработки изображения. Есть предположение, что это совместный продукт с Leica, о партнерстве с которой также будет объявлено на Мобильном конгрессе. По слухам, в линейке Xiaomi также появится смартфон с «динамическим островом», как в iPhone 14 Pro. Причем это должен быть аппарат из среднего ценного диапазона.

Самый быстрорастущий бренд Realme готовится представить самый быстрозаряжающийся смартфон в мире. Речь о модели GT3 с мощностью сетевого адаптера 240 Вт. Во время презентации будет любопытно узнать, как максимально быстро такая зарядка сможет полностью пополнить батарею. Пока самый внушительный результат, с которым я лично сталкивался, был у модели Infinix Zero Ultra — чуть больше 12 мин.

Родственница Realme по материнской BBK, компания OnePlus, привезла на выставку концептуальную модель за номером 11. В своем тизере пару дней назад производитель показал ее изображения. Задник телефона почти полностью покрыт змейкой светодиодной ленты. Вокруг основного блока камер также светящаяся окружность. Надеюсь, у этой иллюминации есть фирменные сценарии, а не только функция гирлянды.

Нa MWC-2023 дебютирует флагманская модель Honor Magic V. Также в Барселоне состоится глобальный запуск складного смартфона Magic Vs, который станет в конкурентный ряд с известным Samsung Galaxy Z Fold 4.

Конечно, это не весь перечень свежих мобильных устройств. “Ъ FM” следит за событиями конгресса в Барселоне. Узнайте о них в следующих программах.