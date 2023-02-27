Владимир Путин разрешил иностранцам заключать первый контракт на службу в российской армии на год

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому срок первого контракта на военную службу с иностранцами составит один год. Прежде такие контракты заключались сроком на пять лет. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, указ распространяется на все контракты иностранных граждан, поступающих на военную службу, для которой предусмотрено воинское звание солдата, матроса, сержанта, старшины.

24 сентября 2022 года Владимир Путин подписал закон, упрощающий получение гражданства иностранцами, которые проходят службу в российской армии. При этом поправки предполагали, что первый контракт может быть заключен на один год, а не на пять лет.

Лусине Баласян