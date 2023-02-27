В поселке под Ейском благоустроят зеленую зону

В 2023 году в Ейском районе в поселке Широчанка благоустроят территорию сквера. Работы выполнят по нацпроекту «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

«Зеленая зона находится в центральной части поселка, где всегда многолюдно,— здесь расположены рынок и школа. На территории стоит памятник односельчанам, погибшим в 1941–1945 годы. В северной части сквера строят храм»,— отметил врио министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслав Шапошник.

По проекту, в сквере заменят асфальтовое покрытие и сделают по периметру новые тротуарные дорожки и радиальные дорожки к площадкам. Территорию у памятника сделают шире и установят вдоль дорожек новые скамейки и парковые фонари. На детских площадках планируется обновить резиновое покрытие, установить дополнительные качели и игровые комплексы. Кроме того, в сквере появится новая спортплощадка с тренажерами.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram