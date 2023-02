«Бриллианты напоминают мерцающие звезды»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, какие варианты украшений предлагают бренды Sophie Bille Brahe, Wilfredo Rosado и Alison Lou.

Фото: Sophie Bille Brahe Фото: Sophie Bille Brahe

Украшения в виде букв редко бывают красивыми и оригинальными. Но есть те, кто с темой работает очень даже удачно.

Например, дизайнер из Копенгагена Софи Билле Браге — между прочим, ее предок — знаменитый астроном Тихо Браге. Возможно, поэтому в ее украшениях бриллианты напоминают яркие мерцающие звезды. Именно из бриллиантов она выложила буквы в оригинальных кольцах. Единственное, что меня несколько смущает — это цена в €10 тыс. за кольцо с менее чем каратом бриллиантов.

Очень симпатичный алфавит у Стивена Вебстера в Fish Tales. Каждая из букв сочетается с выполненным в золоте представителем подводного мира — китами, морскими коньками, крабами и так далее. Каждый из них изображен с той буквой, с которой начинается его название. «D is for Dolphin», «J is for Jellyfish» — так на манер азбуки названо каждое из украшений.

Свою фишку нашел и Wilfredo Rosado. Его буквы из золота инкрустированы в жемчуг. Симпатичные золотые буквы в стиле ретро и у Alison Lou. Купить их можно, например, на net-a-porter.com. Из российских брендов хорошие буквы выпускает Avgvst. Их фишка не в написании или рыбках, а в размере. Называются они «микробуквы» и на самом деле меньше привычных подвесок с инициалами. Выглядит очень даже стильно.