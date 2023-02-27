Подозреваемого в двойном убийстве и смертельном ДТП заключили под стражу

Стерлибашевский межрайонный суд заключил под стражу до 25 апреля 22-летнего Тимура Субханкулова, обвиняемого в двойном убийстве.

Суд учел позицию прокуратуры Миякинского района, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Вечером 24 февраля в селе Киргиз-Мияки подозреваемый выследил свою бывшую 16-летнюю девушку и ее нового 20-летнего парня и из ревности нанес им по несколько ножевых ранений. В момент нападения парень находился в своем автомобиле, а девушка — недалеко от него. От полученных ранений парень скончался на месте, девушка — в больнице. После совершения убийства подозреваемый на автомобиле ВАЗ 2114 направился в Уфу. Вскоре машину заметили сотрудники ГИБДД по Альшеевскому району, которым была передана его ориентировка.

Увидев автомобиль полиции, Тимура Субханкулов попытался скрыться, но, выехав на встречную полосу, столкнулся с Lada Granta. В результате ДТП погиб водитель Lada Granta. Подозреваемый с телесными повреждениями был доставлен в больницу, где он находится в настоящее время.

Майя Иванова

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