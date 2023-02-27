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Обвиненный в поджоге волгоградского военкомата горожанин получил четыре года колонии

Советский районный суд Волгограда огласил приговор Денису Сердюку, обвиненному в поджоге военкомата. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов области.

Установлено, что в ночь с 14 на 15 мая 2022 года Сердюк поджег самодельные зажигательные устройства и забросил их через окно бытовое помещение военного комиссариата. Произошел пожар. Обвиняемый скрылся с места преступления.

Подсудимый вину в инкриминируемых преступлениях признал в полном объеме и раскаялся в содеянном.

Суд признал Дениса Сердюка виновным в хулиганстве и умышленном повреждении чужого имущества общественно опасным способом и приговорил к четырем годам колонии общего режима.

Марина Ковалева

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