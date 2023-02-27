«АСК» завершает проект ЖК Novella

Компания «АСК» начала выдачу ключей дольщикам второй очереди ЖК Novella

В проектной декларации завершение объекта было запланировано на 3-й квартал 2023 года, однако застройщик выполнил строительные работы и ввел жилой комплекс в эксплуатацию на девять месяцев раньше сроков, указанных в проектной декларации. В первом квартале 2023 года 1450 дольщиков получили ключи от своих квартир. Совсем скоро на детских площадках зазвучит задорный смех детей, а взрослые насладятся уютными перголами, аллеями и ландшафтным дизайном двора.

Осмотр квартир, выдача ключей и подписание документов происходит по заранее разработанному графику на территории комплекса. Представители отдела клиентского сервиса подробно рассказывают о дальнейших действиях, отвечают на вопросы дольщиков, работники управляющей компании помогают с установкой мобильного приложения ДОМИЛЕНД.

Novella — один из лучших проектов класса комфорт в Краснодаре, это подтверждает диплом финалиста премии Urban Awards 2022. В жилом комплексе был реализован двор без машин, помещения для мытья лап животных и колясочные, wi-fi и множество архитектурных форм во дворе. Особенность проекта — внутренняя территория двора площадью 1,4 га, разделенная на несколько локаций: спортивную, детскую, зону отдыха.

Строительная компания «АСК» и линия генерального подряда «Грант Строй» поздравляют жителей ЖК Novella с новосельем. Пусть ремонт будет легким, а жизнь в новой квартире — комфортной!

Строительная компания «АСК» более 10 лет создает городской облик Краснодара. За эти годы были построены 83 объекта, более 41 000 человек получили ключи от собственных квартир. В числе реализованных проектов есть как многоэтажные дома, так и коттеджные поселки, коммерческая недвижимость и земельные участки. В данный момент в стадии строительства 12 новых объектов, а это 632 576 кв. м недвижимости!

Застройщик ООО «АСК 6». С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф».

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