Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Михаил Кутузов не только выжил, но и вернулся к службе»

Петр Воронков — о личных качествах русского полководца

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, почему военачальник решил оставить Москву французам.

Фото: Gatchina museum-preserve

Фото: Gatchina museum-preserve

Сегодняшнее путешествие начнем, пожалуй, с Кутузовской избы рядом с музеем-панорамой «Бородинская битва». Это в ней было принято решение оставить Москву французам. До сих пор многие горячие головы не могут простить одноглазому полководцу этого опасного маневра, утверждая, что и Бородинское сражение можно было выиграть, и Москву не отдавать. И вообще, дескать, Кутузов (недаром его звали «старый лис Севера») весь из себя царедворец, и нашим и вашим, трус фальшивый — от своей повязки на глаз до кончика шпаги. Между прочим, насчет повязки верно: он надевал ее крайне редко, это скорее киношная выдумка.

А вот раны заслуживают внимания более чем. Страшных две, и обе, как сейчас бы сказали, несовместимы с жизнью. Как-то раз, еще будучи подполковником, Михаил Кутузов сражался с турецким десантом в районе Алушты и первым поднял свой батальон в атаку — и тут же получил пулю в голову. Она прошла через левый висок и вышла у правого глаза. К удивлению врачей, Кутузов не только выжил, но и вернулся к службе. Это было чудом. Екатерина II распорядилась выдать герою 1 000 червонцев, наградить орденом Святого Георгия IV степени и «уволить для излечения ран к теплым водам на год, без вычета жалованья». Через 14 лет во время осады крепости Очаков пуля вновь попадает Кутузову в голову, пробивает щеку, челюсть и выходит сзади из шеи. Весь в крови, в бинтах он будет отдавать приказы до тех пор, пока не потеряет сознание и его не вынесут с поля боя. Это по поводу трусости.

Теперь что касается хитрости — в военном деле это целое искусство. Особенно ценил его учитель Кутузова Александр Суворов. Он путал противника даже в мелочах. Известно, например, что как-то на военном совете он кричал во все горло: «Наступать будем с первыми петухами!». Потом, когда, по его мнению, лазутчики уже донесли эту новость до вражеского штаба, искусно кукарекал, и войско тут же срывалось в атаку.

В случае с Кутузовым и оставлением Москвы была не хитрость, конечно, а мудрость, как и в убеждении полководца, что нельзя преследовать французов через всю Европу, так как на руку это было только лишь англичанам.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...