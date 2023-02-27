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Двух молодых людей в Ижевске подозревают в краже телефонов и смарт-часов на 300 тысяч рублей

В столице Удмуртии сотрудники полиции задержали двух молодых людей 2003 и 2000 года рождения. Ижевчан подозревают в краже мобильных телефонов и смарт-часов из салона сотовой связи на 300 тыс. руб., сообщает пресс-служба МВД по республике.

По данным следствия, ночью молодые люди разбили входную дверь и проникли в салон по ул. К. Маркса, где с витрины похитили семь мобильных телефонов и смарт-часы. Похищенную технику они сдали в несколько ломбардов города.

В ходе обыска часть похищенного изъяли сотрудники полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража»). Одного из задержанных молодых людей заключили под арест, в отношении второго избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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