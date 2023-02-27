Очередные загадки от Кэрола Кристиана Поэля

Пожалуй, самый загадочный и эксклюзивный дизайнер в мире Кэрол Кристиан Поэль решил обновить коллекцию московского монобрендового бутика. Само пространство галереи вдохновлено макабрической эстетикой и наполнено не только вещами, но и экспонатами. Например, специально для московского бутика Поэль создал арт-объекты Gloves rubber block — кожаные перчатки в застывших резиновых блоках. Их, кстати, тоже можно приобрести.

Новые коллекции Поэль не выпускает с 2010 года, однако каждая его вещь эксклюзивна. Оставим за скобками тот факт, что все они делаются вручную — этим уже никого не удивишь. Поэль нумерует каждую вещь, прилагает к ней паспорт, рассказывающий о процессе создания, использованных материалах и уходе за вещью. Кстати, каждый элемент одежды пронумерован — в одной линейке Carol Christian Poell, как правило, не больше 40 экземпляров. В новом поступлении будут кожаные куртки, кожаные пиджаки с застывшей «стекающей» резиной, трикотаж, брюки, обувь и украшения. Попасть в сам бутик тоже непросто — сначала нужно позвонить, записаться и подтвердиться. И только после этого клиентам позволяют прикоснуться к странному миру закрытого дизайнера.