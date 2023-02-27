ВЦИОМ измерил отношение россиян к митингу-концерту «Слава защитникам Отечества»

27 февраля ВЦИОМ опубликовал результаты опроса об отношении россиян к митингу-концерту «Слава защитникам отечества», который состоялся 22 февраля на московском стадионе «Лужники». Опрос проводился накануне публикации путем телефонного опроса 1600 респондентов.

Согласно исследованию, 78% в той или иной мере оказались осведомлены о концерте. Среди них у 65% он вызвал положительные эмоции, у 12% — отрицательные, 21% затруднился с ответом.

79% респондентов считают подобные мероприятия значимыми для участников специальной военной операции и их семей, 14% — нет. 76% респондентов, знающих об этом мероприятии, считают, что его стоило проводить, 16% склоняются к тому, что от митинга-концерта следовало отказаться.

Согласно сайту ВЦИОМа, исследование было выполнение по заказу Экспертного института социальных исследований.