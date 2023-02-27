Олеся Соколова назначена прокурором Вахитовского района Казани

Советник юстиции Олеся Соколова возглавила прокуратуру Вахитовского района Казани. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Госпожа Соколова сменила на своем посту Артура Абуталипова. Тот ранее возглавил набережночелнинскую прокуратуру.

Олеся Соколова родилась 13 ноября 1985 года в поселке Башмаково в Пензенской области. В 2007 году она окончила Пензенский государственный университет. Работу в органах прокуратуры она начала в 2009 году. До сегодняшнего назначения она была главой отдела по надзору за исполнением законов в сфере оборонно-промышленного комплекса прокуратуры Татарстана.

"Ъ-Казань"