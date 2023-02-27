В Перми проверят систему оповещения о ЧС

1 марта в Перми проверят готовность систем оповещения населения: будут включены электросирены, проведено замещение эфира общедоступных телеканалов и радиоканалов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Перми.

Проверку оповещения жителей города проведут через средства массовой информации, на интернет-ресурсах и на телеканале «Россия-1». После включения сирен в период с 10:43 до 10:44 будет транслироваться замещение 10 программ Первого мультиплекса теле-, радиотрансляционных станций Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

Жителей города, услышавших звук сирен и речевое оповещение, просят соблюдать спокойствие и не поддаваться панике. Проверка систем оповещения проводится в плановом режиме и носит учебный характер. Сигнал «Внимание всем» будет звучать с 10:40 до 10:43.