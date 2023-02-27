ГК «Юг Руси» приобрела на Кубани элеваторный комплекс

Крупный производитель и экспортер растительного масла — группа компаний «Юг Руси» — приобрела в Краснодарском крае управляющее Павловским элеватором ООО «ТК "Колос"» мощностью более 80 тыс. тонн. Комплекс считается одним из крупнейших предприятий по хранению и переработке сельхозпродукции в РФ, сообщает «Ъ».

Элеватор находится в 140 км от Ростова-на-Дону и Краснодара, на пересечении автомобильных и железнодорожных магистралей. Он позволит нарастить компании выпуск масла и повысить обеспеченность сырьем. В компании также отметили, что за счет сделки партнеры группы смогут сократить логистическое плечо при доставке на комплекс.

До 2005 года элеватор входил в группу «Русагро», а затем перешел российской структуре американской Cargill, которой принадлежал до 2018 года. Позже владельцем стало московское ООО «СЛК Трейдинг», а в апреле 2019 года — «Колос».

В 2022 году «Юг Руси» продал краснодарскому ООО «Агротехнологии» аграрный дивизион, насчитывающий около 200 тыс. га сельхозземель на Кубани, в Ростовской и Волгоградской областях. После этого компания начала расширять бизнес по производству масла. «Совэкон» оценивал стоимость земли «Юга Руси» в 20–30 млрд руб.

По мнению гендиректора ИКАР Дмитрия Рылько, покупка Павловского элеватора может быть частью долгосрочной стратегии. Он считает, что север Краснодарского края, где расположен комплекс, является удачным местом для закупки подсолнечника, при этом основной маслозавод «Юга Руси» находится недалеко. Сделка была заключена на фоне ухудшающейся рентабельности маслозаводов из-за возврата экспортной пошлины и снижения мировых цен, в том числе после землетрясения в Турции.

Татьяна Ручкина

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