Бойцов СВО из Удмуртии наградили медалями за добросовестное выполнение служебного долга

Жителей Удмуртии, выполняющих боевой долг в ходе СВО в составе полка территориальной обороны «Италмас», наградили медалями за добросовестное выполнение служебного долга. Как сообщил во «ВКонтакте» глава Удмуртии Александр Бречалов, награды от имени министра обороны России вручил командующий группировкой войск «Днепр».

Так, 20 бойцов наградили медалью «За боевое отличие», 26 — медалью «За воинскую доблесть», 11 — медалью «За разминирование», 13 — медалью «За укрепление боевого содружества», шесть — медалью «Участнику специальной военной операции».