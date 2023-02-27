В Сочи на ремонт школ и детских садов выделили 177 млн рублей

В 2023 году из городского бюджета Сочи на ремонты образовательных организаций направят 177 млн руб. Общий объем финансирования трехлетней программы по ремонту школ и детских садов увеличился до более 900 млн руб., сообщает пресс-служба администрации города.

«Максимально используем летние каникулы для кардинального обновления школ и детских садов. По целевой городской программе также предусмотрим финансирование на ремонт фасадов тех объектов образования, на территории которых будем строить дополнительные блоки»,— отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Из выделенных средств более 47 млн руб. направят на капремонт футбольного поля в детской юношеско-спортивной школе №6, еще 11,5 млн руб.— на ремонт теннисных кортов в спортшколе №1. Для капремонта спортзалов в школах №65 и №13 привлекут софинансирование из бюджета Краснодарского края. Также планируется обустроить спортивные зоны в школах №№2, 25 и 85, а также в лицее №3.

В последнем учреждении, а также школе №92 в этом году проведут капремонты пищеблоков. Кроме того, планируется обновить фасады гимназии №1 и школы №7, а также детских садов №105 и №125. Еще в трех дошкольных организациях (№80, №113 и №123) заменят оконные блоки. В детсаду №113 также запланирован ремонт помещений, а в №123 — фасадные работы. В учреждении №93 пройдет замена кровли, а в №82 — благоустройство территории.

Татьяна Ручкина

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