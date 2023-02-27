Режиссера Всеволода Лисовского вновь арестовали за неповиновение полиции

Троицкий районный суд Москвы арестовал режиссера Всеволода Лисовского на 15 суток по обвинению в неповиновении полиции (19.3 КоАП). Об этом сообщила его дочь, Ева Лисовская. 25 февраля закончился срок аналогичного ареста режиссера по той же статье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Всеволод Лисовский в 2019 году

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Всеволод Лисовский в 2019 году

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Суд закончился. Приговор — 15 суток. Суд отказался принять доказательства невиновности папы со стороны защиты: свидетелей не вызвали, от видео, которые подтверждали, что папа не выходил за пределы Сахарово, отказались»,— написала Ева Лисовская в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta).

10 февраля Всеволода Лисовского и актера Ивана Анисимова, игравшего в спектаклях режиссера, задержали сотрудники полиции на улице. По информации «ОВД-Инфо» (признан иностранным агентом), изначально сотрудники полиции обвиняли режиссера в том, что тот ругался матом. Затем на него составили протокол о неповиновении полиции и арестовали на 15 суток.

Адвокаты «ОВД-Инфо» сообщали, что Всеволод Лисовский отбывал наказание в Управлении по вопросам миграции в Сахарово. После освобождения из спецприемника 25 февраля режиссера вновь задержали. Ева Лисовская утверждала, что поводом для составления протокола о неповиновении полиции стал отказ режиссера садиться в полицейскую машину после освобождения.

В мае и сентябре 2022 года Всеволода Лисовского задерживали во время проведения уличных спектаклей по пьесе немецкого драматурга Бертольда Брехта «Страх и отчаяние в Третьей империи». В ноябре того же года Останкинский районный суд оштрафовал его на 50 тыс. руб. по статье о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП).

Лусине Баласян