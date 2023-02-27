Режиссера Всеволода Лисовского вновь арестовали за неповиновение полиции

Троицкий районный суд Москвы арестовал режиссера Всеволода Лисовского на 15 суток по обвинению в неповиновении полиции (19.3 КоАП). Об этом сообщила его дочь, Ева Лисовская. 25 февраля закончился срок аналогичного ареста режиссера по той же статье.
Всеволод Лисовский в 2019 году
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
«Суд закончился. Приговор — 15 суток. Суд отказался принять доказательства невиновности папы со стороны защиты: свидетелей не вызвали, от видео, которые подтверждали, что папа не выходил за пределы Сахарово, отказались»,— написала Ева Лисовская в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta).
10 февраля Всеволода Лисовского и актера Ивана Анисимова, игравшего в спектаклях режиссера, задержали сотрудники полиции на улице. По информации «ОВД-Инфо» (признан иностранным агентом), изначально сотрудники полиции обвиняли режиссера в том, что тот ругался матом. Затем на него составили протокол о неповиновении полиции и арестовали на 15 суток.
Адвокаты «ОВД-Инфо» сообщали, что Всеволод Лисовский отбывал наказание в Управлении по вопросам миграции в Сахарово. После освобождения из спецприемника 25 февраля режиссера вновь задержали. Ева Лисовская утверждала, что поводом для составления протокола о неповиновении полиции стал отказ режиссера садиться в полицейскую машину после освобождения.
В мае и сентябре 2022 года Всеволода Лисовского задерживали во время проведения уличных спектаклей по пьесе немецкого драматурга Бертольда Брехта «Страх и отчаяние в Третьей империи». В ноябре того же года Останкинский районный суд оштрафовал его на 50 тыс. руб. по статье о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП).