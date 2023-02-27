Поэт и почетный гражданин Ижевска Владимир Тяптин скончался на 83-м году жизни

На 83-м году ушел из жизни поэт, почетный гражданин Ижевска и заслуженный работник культуры Удмуртии Владимир Тяптин. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: архив Centre digital & media Фото: архив Centre digital & media

Владимир Тяптин, родившийся 5 февраля 1940 года в Хабаровске, вместе с семьей переехал в Ижевск в 1950-е годы. Здесь он закончил механико-технологический факультет Ижевского механического института, после чего работал инженером-технологом в цехе Ижевского мотозавода. В период с 1967 по 1975 год избирался депутатом Октябрьского районного Совета депутатов трудящихся УАССР Ижевска. Работал в обкоме партии до конца 1980 года.

С февраля 1991 года занимался поэтической деятельностью. На стихи Владимира Тяптина написано более 200 песен, издано несколько десятков книг. В УдГУ он читал лекции по теории и практике поэтического искусства и переводов.