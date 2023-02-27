Суд опрашивает свидетелей по громкому убийству родителями своего сына в Краснодаре

В Краснодарском краевом суде проходит опрос свидетелей по громкому убийству 5-летнего мальчика родителями. На заседании выступили новые свидетели — одноклассники 11-летней девочки, старшей сестры убитого ребенка, сообщает «Кубань 24».

На момент совершения преступления девочке было 11 лет. Ее одноклассники сообщили, что дома ее избивали. Ребенок приходил в школу в синяках и жаловался своим друзьям. Она и ее пятилетний убитый брат почти все время жили у бабушки Анжелики Любимовой, матери подсудимой, которая выступает потерпевшей стороной. Она пыталась лишить свою дочь родительских прав. Суд первой инстанции удовлетворил требование, но затем решение отменили.

Громкое убийство произошло в июне 2022 года. Отчим во время ссоры ударил мальчика по голове. После этого все легли спать, а на утро обнаружили, что мальчик мертв. Мужчина положил тело в сумку, вывез на берег реки Кубани и закопал. После этого он и мать ребенка инсценировали его пропажу. Розыски мальчика проходили почти сутки. Но через несколько дней родители сознались в убийстве. СКР возбудил уголовное дело.

Татьяна Ручкина

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