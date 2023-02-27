Умеренный снег, ветер и до -10°С днем ожидается в Удмуртии на этой неделе

На этой неделе в Удмуртии сохранятся осадки в виде небольшого и умеренного снега, сообщает пресс-служба гидрометцентра региона. Порывистый ветер ослабнет к концу недели, а на дорогах сохранится гололедица.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Вместе с тем температура воздуха начнет понижаться. Так, ночью и днем 28 февраля столбик термометра окажется на уровне -2..-7°С, а 1 марта окажется на отметке -4.. -9°С. 2 марта температурный фон в ночные часы опустится до -8..-13°С, а днем повысится до -5..-10°С.

3 марта ночью похолодает до -11..-16°С, в северных районах до -17..-19°С. Днем потеплеет до -3..-8°С.