Индонезия хочет получить часть штрафов от Bombardier по результатам британского антикоррупционного расследования

По данным Financial Times (FT), власти Индонезии хотят, чтобы по результатам британского антикоррупционного расследования против компании Bombardier часть штрафных выплат, которые могут быть наложены на Bombardier, была направлена Индонезии.

Британское Управление по борьбе с крупными финансовыми махинациями (SFO) ведет расследование против канадской Bombardier, обвиняя ее в даче взяток чиновникам ряда стран, в том числе Индонезии. Британские следователи подозревают, что Bombardier получала контракты от индонезийской государственной авиакомпании Garuda в 2020 году в обмен на взятки и откаты. В ходе расследования SFO обратилось за помощью к индонезийским властям, которые теперь хотят получить свою долю возможного штрафа Bombardier.

«Великобритания не понесла финансовых потерь в этом деле, а Индонезия понесла»,— заявил FT директор управления по административным делам в индонезийском Министерстве юстиции Кахьо Мужар.Он также выразил недовольство тем, что в 2020 году власти Индонезии не получили с европейской компании Airbus свою долю из €3,6 млрд штрафа, который на нее наложили за коррупцию в ряде стран, в том числе в Индонезии, правоохранительные органы Франции, Великобритании и США. По словам господина Мужара, власти его страны оказывали помощь в расследовании фактов коррупции, поэтому имеют право на свою долю выплат.

Евгений Хвостик