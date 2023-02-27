Пермьстат: индекс промпроизводства в крае снизился по сравнению с январем 2022 года на 1,3%

В Пермском крае индекс производства по промышленным видам экономической деятельности в январе 2023 года снизился по сравнению с декабрем 2022-го на 15,9%. В сравнении с январем 2022 года этот показатель уменьшился лишь на 1,3%. Такие данные приводит Пермьстат.

По сравнению с началом 2022 года наибольшее снижение индекса производства — на 4,4% — отмечено в сфере обрабатывающих производств, при этом показатель в энергетике вырос на 5%.

Индекс потребительских цен на товары и услуги увеличился в январе 2023 года в сравнении с декабрем 2022-го на 0,6%. Индекс цен производителей промышленных товаров снизился в январе 2023 года по сравнению с декабрем прошлого года на 5,4%.