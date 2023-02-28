Банк «Центр-инвест» запускает сервис Mir Pass

1 марта банк «Центр-инвест» запускает сервис Mir Pass1 от платежной системы Мир и партнеров. Сервис позволит держателям карт Mir Supreme2 и Mir Supreme+3 отдохнуть перед дорогой в бизнес-залах аэропортов и ж/д вокзалов России и зарубежья.

Для держателей карт Mir Supreme2 теперь доступно 2 бесплатных прохода в бизнес-залы в год, держателям карт Mir Supreme+3 доступно 2 бесплатных прохода в месяц. Также держатели карт Mir Supreme2 и Mir Supreme+3 смогут оплачивать дополнительные проходы картой «Мир». Новый сервис работает как в России, так и за рубежом.

Подробнее о сервисе Mir Pass1 на сайте банка.

1 Mir Pass — Мир Пасс. 2 Mir Supreme — Мир Суприм. 3 Mir Supreme+ — Мир Суприм плюс.

ПАО КБ «Центр-инвест»