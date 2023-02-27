Почти половина зоопарков в Челябинской области не имеют лицензий

В Челябинской области восемь из 18 организаций, которые используют животных в культурно-зрелищных целях, не имеют обязательной лицензии. Управление Россельхознадзора по региону выдало хозяйствующим субъектам предостережения и направило материалы в прокуратуру, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе проверок в январе-феврале этого года в Челябинской области обнаружили контактные зоопарки, приюты и аквариумы, работающие без лицензии. Пять из них находятся в Челябинске, одно заведение в Магнитогорске, два – на базах отдыха на территории области. В одном из приютов, сотрудники Россельхознадзора обнаружили животных, которых там содержать запрещено — медведя, лису, пуму, рысь, соколообразных птиц, филина. При демонстрации опасных зверей в приюте не обеспечили безопасные условия для посетителей: отсутствовали предохранительные барьеры в виде решетки или сетки, отделяющие клетки от людей. При этом частыми посетителями приюта являются дети.

«Другое заведение, где содержатся еноты, не только не имеет ограждения: там, наоборот, за отдельную плату разрешают обниматься с хищным зверем, что может привести к тяжкому вреду здоровью граждан»,– сообщает надзорное ведомство.

С 1 января 2022 года организациям, которые содержат и используют животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах и подобных заведениях, запрещено работать без специальной лицензии.