ПРОДАЖА ОБЪЕКТОВ ОАО «РЖД»

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», проводит аукцион в электронной форме по продаже с возможным понижением начальной цены продажи, принадлежащих ОАО «РЖД» на праве собственности: здания детского генерального корпуса площадью 505,6 кв.ми земельного участкаплощадью 2097 кв.м, (кадастровый номер 23:47:0202053:219), по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Васенко, 8 (далее – Объекты).



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Начальная цена продажи Объектов на Аукционе составляет 12 802 309 рублей (с учетом НДС), в том числе стоимость земельного участка в размере 1 664 299 рублей (НДС не облагается). Величина повышения/понижения начальной цены продажи Объектов на Аукционе («шаг Аукциона») составляет 640 115,45 рублей.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по цене, проводится в электронной форме с использованием электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер» (далее - РТС-тендер), аукционная документация и иная информация об Аукционе размещаются на сайте РТС-тендер (www.rts-tender.ru), на официальном сайте Недвижимость РЖД (www.property.rzd.ru).

Дополнительную информацию об Объектах, осмотре и проведении аукциона можно получить по телефону: +7(863) 259-00-10.

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Северо-Кавказская железная дорога - филиал ОАО "РЖД"