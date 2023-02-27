КТК возобновил перевалку нефти в Новороссийске, приостановленную из-за шторма

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) возобновил перевалку нефти в Новороссийске в штатном режиме после простоя, вызванного штормовыми погодными условиями. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Прием нефти от грузоотправителей на НПС "Тенгиз", НПС "Атырау" и НПС "Комсомольская" также осуществляется в штатном режиме без ограничений»,— говорится в сообщении.

Ранее компания приостановила прокачку нефти в резервуары новороссийского морского терминала. Отгрузку временно приостановили 19 февраля. Сообщалось, что прием нефти на станциях «Атырау» и «Комсомольская» в Казахстане работал в пониженном режиме.

Анастасия Донскова

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