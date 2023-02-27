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В Угличе эвакуировали школу из-за задымления на кухне

В Угличе Ярославской области в школе номер 3 эвакуировали 474 ребенка и 45 сотрудников из-за замыкания проводки титана на кухне. Об этом сообщил глава Угличского района Анатолий Курицин в соцсетях.

В ярославском управлении МЧС «Ъ-Ярославль» пояснили, что произошло замыкание водонагревателя. Сообщение поступило в 8:39, а в 8:41 была объявлена ликвидация до прибытия пожарных подразделений. На место выезжали 4 машины и 15 человек личного состава.

«Задымление ликвидировано своевременно. Помещение проветрено. В настоящее время учебный процесс возобновлен»,— сообщил господин Курицин.

Алла Чижова

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