Житель Можги выстрелил в мужчину и попытался скормить его тело животным

В Удмуртии суд вынес приговор в отношении 39-летнего жителя Можгинского района, которого признали виновным в убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что трагедия произошла в августе 2022 года, когда мужчины употребляли алкоголь в одной компании. В тот день обвиняемый два раза выстрелил из пневматической винтовки в область левого глаза потерпевшего, после чего не допустил врача скорой помощи, которую вызвали другие присутствующие мужчины. Вместо этого он обмотал вокруг шеи потерпевшего кусок электрического кабеля и задушил.

Затем обвиняемый вывез убитого на свиноферму знакомого, где собирался скормить тело животным. Получив отказ, мужчина оставил потерпевшего в лесополосе Можгинского района, где спустя две недели его обнаружили сотрудники правоохранительных органов.

Суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.