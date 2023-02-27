«Неометрия» расскажет об эффективных моделях работы застройщиков в новых условиях на РСН-2023 в Москве

Федеральный девелопер «Неометрия» примет участие в Российской строительной неделе — 2023, которая пройдет в Москве с 28 февраля по 3 марта 2023 года. В рамках деловых мероприятий эксперты обсудят актуальные проблемы и обменяются опытом практического решения стоящих перед строительной отраслью вызовов. В фокусе внимания — меры господдержки, развитие инфраструктуры новых территорий, цифровизация в девелопменте, зеленое строительство и многое другое.



28 февраля генеральный директор федерального девелопера «Неометрия» Марина Черненко расскажет об эффективных моделях работы застройщиков в новых условиях на пленарном заседании «Развитие жилищного строительства в Российской Федерации».

В мероприятии примут участие заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, председатель Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, президент Национального объединения застройщиков жилья Леонид Казинец и другие спикеры.

1 марта на конференции «Цифровизация в девелопменте жилья», стадия «Продажи» выступит коммерческий директор «Неометрии» Ольга Нарт с темой «Удаленная продажа жилья как тренд рынка недвижимости». Кроме того, Ольга Нарт станет модератором круглого стола «Девелопмент в эпоху перемен — эффективные модели работы застройщиков в новых условиях». В качестве спикеров мероприятия от «Неометрии» примут участие директор департамента аналитики Ксения Рысенко и руководитель отдела по работе с партнерами Грайр Николян.

Также 1 марта на круглом столе «Себестоимость девелоперских проектов: есть ли резерв для снижения?» выступит директор по строительству Владимир Моисеев. 3 марта директор департамента развития федерального девелопера «Неометрия» Виктория Костикова проанализирует ценовую ситуацию на рынке в рамках конференции «Тренды в жилом девелопменте 2023–2024».

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