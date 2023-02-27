Клубы РПЛ продолжают покидать Кубок России. 26 февраля из соревнования выбыло «Торпедо». Московский клуб проиграл «Акрону» из Тольятти со счетом 0:2. В другом матче дня обошлось без неожиданностей. «Ахмат» из Грозного оставил не у дел клуб «Уфа» (2:1). 27 февраля будут сыграны ответные матчи Кубка в элитном дивизионе, так называемом Пути РПЛ. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Несмотря на погоду и зимний футбол, матчи Кубка России без внимания болельщиков не остались. Явка на трибуны серьезная. Не везде, конечно, но там, где играли лидеры, кворум был. Например, на «РЖД Арене» на первый матч «Локомотива» и «Спартака» собралось больше 15 тыс. человек. Сегодня, скорее всего, будет не меньше.

Все-таки тот факт, что на матчи Кубка Fan ID не нужен, играет свою роль. В первой встрече «Спартак» обыграл «Локо» 1:0, но железнодорожники доказали, что красно-белые им вполне по зубам. И главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов настроен решительно: «Результат 0:1 ни о чем не говорит. Есть игра, и мы сделаем все для победы».

При этом с точки зрения букмекеров, «Спартак» сегодня — фаворит безоговорочный. Хотя все не так однозначно. Главное, чтобы обошлось без скандалов, а то в кубковом матче «Волга»—«Зенит», который клуб Сергея Семака выиграл 3:0, случился неприятный эпизод. Кто-то из фанатов «Волги» с трибун стадиона в Ульяновске швырнул банан в сторону темнокожих легионеров «Зенита».

О подобных историях мы уже успели забыть, и теперь те, кто ввел в наш футбол Fan ID, уверен, не раз укажут на эту выходку противникам паспорта болельщика.

Нововведение вступает в силу уже 3 марта, когда стартует 18-й тур РПЛ. Так что теперь просто купить билет и пойти на футбол как раньше не получится. Хотя новый алгоритм тоже несложный, рассказал директор по VIP и розничным продажам ФК «Зенит» Илья Шадхан:

«Для приобретения билета теперь необходимо будет ввести номер карты болельщика, номер телефона или адрес электронной почты, к которой привязана карта. Далее формируется QR-код, который доступен на "Госуслугах". Вход на стадион будет осуществлен по данному QR-коду».

Но до 3 марта еще есть время, и болельщиков ждет несколько футбольных матчей Кубка, на которые можно сходить без всякого Fan ID. В Москве это встреча «Спартак»—«Локомотив», которая начнется 27 февраля в 20:00, и «Динамо»—«Крылья Советов» 1 марта в это же время. В первом матче динамовцы уступили 1:2. 28 февраля с «Краснодаром» играет ЦСКА. Первую встречу армейцы выиграли со счетом 3:0.

В разгар кубковых баталий пришла информация о том, что сборная России все же встретится с Ираном. Товарищеский матч пройдет 23 марта в Тегеране. И столь серьезному сопернику, участнику чемпионата мира в нынешней реальности нужно радоваться, считает футбольный менеджер Юрий Белоус: «На сегодняшний день это, пожалуй, абсолютно реальная история, которая без особого напряга дает возможность нашей команде проверить свои силы».

Кстати, сегодня клуб «Ростов», который, как и сборную, тренирует Валерий Карпин, сыграет в рамках Кубка страны в Екатеринбурге с «Уралом». Встреча начнется в 17:00. Первая игра команд завершилась вничью 1:1. Матчи «Урал»—«Ростов» и «Спартак»—«Локомотив» в прямом эфире покажет общедоступный телеканал «Матч ТВ».