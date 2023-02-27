Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Светлоярском районе открылось отделение общей практики на 50 пациентов в смену

В селе Райгород Светлоярского района Волгоградской области открылось построенное по губернаторской программе модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение» отделение общей практики. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Отделение рассчитано на прием 50 пациентов в смену. Оно построено по типовому проекту. В здании располагается кабинеты приема детского и взрослого населения, кабинет первой неотложной помощи, смотровая, перевязочная, стоматологический кабинет, вспомогательные санитарные и другие помещения. Объект подключен к коммуникациям. Территория также предполагает размещение медицинских мобильных комплексов.

В Райгороде и на ближайших территориях проживает три тыс. человек.

Марина Ковалева

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...