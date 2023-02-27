В Светлоярском районе открылось отделение общей практики на 50 пациентов в смену

В селе Райгород Светлоярского района Волгоградской области открылось построенное по губернаторской программе модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение» отделение общей практики. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Отделение рассчитано на прием 50 пациентов в смену. Оно построено по типовому проекту. В здании располагается кабинеты приема детского и взрослого населения, кабинет первой неотложной помощи, смотровая, перевязочная, стоматологический кабинет, вспомогательные санитарные и другие помещения. Объект подключен к коммуникациям. Территория также предполагает размещение медицинских мобильных комплексов.

В Райгороде и на ближайших территориях проживает три тыс. человек.

Марина Ковалева