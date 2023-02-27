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В Бузулуке скончался 105-летний ветеран Великой Отечественной войны

В Бузулуке скончался 105-летний ветеран Великой Отечественной войны Михаил Кортиков. Об этом сообщили в понедельник в городской администрации.

Михаил Кортиков родился в 1918 году в Самарской области. В феврале 1937 года его призвали в армию.

Во время Великой Отечественной войны Михаил Кортиков дослужился до командира автотранспортного отделения 78-ого отдельного ремонтно-восстановительного батальона и командира автотранспортного отделения 555-ого минометного полка Резерва Главного Командования. Ветеран был награжден медалями «За взятие Кенигсберга» «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», а также орденом «Отечественной войны II степени».

Андрей Сазонов

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