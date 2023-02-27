Вячеслав Володин попросит создать федеральный оргкомитет для празднования юбилея Альфреда Шнитке

Спикер Госдумы Вячеслав Володин намерен обращаться в правительство РФ с просьбой создать организационный комитет по празднованию 90-летия со дня рождения композитора Альфреда Шнитке. Как сообщили в пресс-службе ГД, об этом он объявил на совещании в Саратовской Государственной консерватории имени Л. В. Собинова.

Празднование 90-летия композитора Альфреда Шнитке состоится в ноябре 2024 года. «Это знаковое событие в рамках нашей страны. Со своей стороны буду обращаться в Правительство Российской Федерации, чтобы был создан оргкомитет по празднованию 90-летия со дня рождения Альфреда Шнитке. Необходимо сделать все для того, чтобы как можно больше людей соприкоснулись с творческим наследием композитора Шнитке, нашего земляка», — заявил Вячеслав Володин.

Альфред Шнитке родился в Энгельсе Саратовской области в 1934 году. В 1997 году ему присвоено звание почетного гражданина города, а с 2003 года его имя присвоено музыкально-эстетическому лицею в Энгельсе.

Сергей Петунин