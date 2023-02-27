На Нововоронежской АЭС пройдет плановая противоаварийная тренировка с проверкой локальной системы звукового оповещения

28 февраля на Нововоронежской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», входит в Электроэнергетический дивизион «Росатома») пройдет плановая противоаварийная тренировка.

Фото: пресс-служба НВ АЭС

В тренировке примут участие руководители и работники Нововоронежской АЭС, группа оказания экстренной помощи атомным станциям Концерна «Росэнергоатом» (ОПАС)*, силы и средства МЧС, ФМБА региона и другие центры технической поддержки. Отработка действий будет проходить одновременно на двух площадках – в Москве, в Кризисном центре «Росэнергоатома»** и непосредственно на территории Нововоронежской АЭС.

Противоаварийные учения на Нововоронежской АЭС с выездом представителей региональных межведомственных служб проводятся регулярно. Такие мероприятия поддерживают готовность атомщиков и межведомственных организаций к оперативным действиям по предупреждению и ликвидации нештатных ситуаций.

В ходе тренировки предполагается разворачивание пожарных расчетов и противоаварийной техники, проведение радиационной разведки, тушение условного пожара и запуск локальной системы звукового оповещения на площадке Нововоронежской АЭС.

Энергоблоки Нововоронежской АЭС во время тренировки будут работать в штатном режиме. Вмешательство в их режим эксплуатации не предусмотрено.