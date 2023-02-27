На Нововоронежской АЭС пройдет плановая противоаварийная тренировка с проверкой локальной системы звукового оповещения

28 февраля на Нововоронежской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», входит в Электроэнергетический дивизион «Росатома») пройдет плановая противоаварийная тренировка.
В тренировке примут участие руководители и работники Нововоронежской АЭС, группа оказания экстренной помощи атомным станциям Концерна «Росэнергоатом» (ОПАС)*, силы и средства МЧС, ФМБА региона и другие центры технической поддержки. Отработка действий будет проходить одновременно на двух площадках – в Москве, в Кризисном центре «Росэнергоатома»** и непосредственно на территории Нововоронежской АЭС.
Противоаварийные учения на Нововоронежской АЭС с выездом представителей региональных межведомственных служб проводятся регулярно. Такие мероприятия поддерживают готовность атомщиков и межведомственных организаций к оперативным действиям по предупреждению и ликвидации нештатных ситуаций.
В ходе тренировки предполагается разворачивание пожарных расчетов и противоаварийной техники, проведение радиационной разведки, тушение условного пожара и запуск локальной системы звукового оповещения на площадке Нововоронежской АЭС.
Энергоблоки Нововоронежской АЭС во время тренировки будут работать в штатном режиме. Вмешательство в их режим эксплуатации не предусмотрено.
Справка: Группа ОПАС (оказания экстренной помощи атомным станциям) – это межведомственная структура, призванная в случае кризисной ситуации оказать помощь и поддержку действующим АЭС.
Кризисный центр (КЦ) Концерна «Росэнергоатом» – это центральное звено системы противоаварийного реагирования Концерна и основа для оперативного приема, обработки и передачи информации, оказания экстренной помощи атомным станциям в случае аварийных ситуаций. На сегодняшний день он является одним из крупнейших в Европе и мире. Его методы работы и комплекс информационных систем, которые используются для получения, обработки и ретрансляции данных с АЭС, в настоящее время становятся образцом для многих зарубежных аналогов. Основной задачей Центра является обеспечение противоаварийной готовности Концерна и группы ОПАС. Сотрудники КЦ предоставляют информацию о произошедшей чрезвычайной ситуации, принятых и предпринимаемых на АЭС мерах по ее ликвидации, приводят в готовность рабочие места с необходимыми средствами связи и программно-техническим обеспечением.