Суд удовлетворил иск «Группы Агроком» на 519 млн рублей к коньячному заводу в Крыму

Арбитражный суд Ростовской области полностью удовлетворил иск ООО «Агроком Холдинг» (входит в «Группу Агроком» Ивана Саввиди) к крымскому коньячному заводу «Первомайский», обязав предприятие выплатить донской компании 519,8 млн руб. Соответствующее решение опубликовано в картотеке суда.

Первоначально истец требовал возместить средства в размере 1 млрд руб. Однако, в феврале 2023 года «Агроком Холдинг» уточнил исковые требования, после чего сумма снизилась вдвое.

Разбирательства между компаниями начались июле прошлого года. «Первомайский» задолжал «Агроком Холдингу» как поручитель по кредитам, выданным в 2017-2019 винно-коньячному заводу «КВС» (Ессентуки) и связанному с ним ТД «КВС». В начале 2022 года оба предприятия обанкротились, не вернув деньги, после чего «Агроком» обратился с иском к поручителю.

Завод «Первомайский» находится в Симферопольском районе Крыма. Предприятие принадлежит Мкртычу Сперцяну. Его доля составляет 98,63%, при этом она находится в залоге у «Агроком Холдинга». Выручка завода в 2021 году составила 1,26 млрд руб., а чистая прибыль — 34 млн руб.

Анастасия Назарова