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обновлено 13:47

Краевая федерация воздухоплавательного спорта больше не будет участвовать в организации «Небесной ярмарки»

Федерация воздухоплавательного спорта Пермского края с 2023 года не будет выступать организатором фестиваля «Небесная ярмарка». Об этом сообщил президент спортивного объединения Андрей Вертипрахов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Собственником бренда “Небесная ярмарка” является администрация Кунгурского муниципального округа, все вопросы относительно этого мероприятия следует задавать непосредственному организатору»,— пояснил господин Вертипрахов. При этом федерация проведет в этом году чемпионат ПФО и Кубок Пермского края по воздухоплавательному спорту, а также арт-фестиваль «Дыхание ветра» в деревне Пеньки (Кишертский район). «В наших планах проведение и других мероприятий, о которых я обязательно расскажу в ближайшее время»,— написал президент краевой ФВС.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В министерстве по туризму Пермского края заявили, что пока не готовы комментировать эту информацию.

Фестиваль «Небесная ярмарка» проходит в Кунгуре ежегодно с 2002 года. Исключение составил 2020 год, когда его не проводили из-за пандемии COVID-19. В 2021-м фестиваль проходил без культурно-развлекательной программы и с ограниченным числом участников и гостей. Весной 2022 года появилась информация, что Андрей Вертипрахов принял решение отменить мероприятие. В краевом минспорте тогда поясняли, что он обратился к региональным властям с предложением о переносе «Небесной ярмарки» на следующий год, сославшись на личные обстоятельства, а также на нехватку средств, необходимых для проведения фестиваля. Сам господин Вертипрахов тогда опроверг эти сведения. Однако, как сообщал «Новый компаньон», позже на пресс-конференции он заявил, что не сможет в 2022 году участвовать в проекте, а должность директора фестиваля вместо него займет Наталья Иванова. В итоге «Небесная ярмарка» в прошлом году состоялась в обычном формате.

В 2023 году фестиваль пройдет не в самом Кунгуре, как обычно, а в селе Плеханово в Кунгурском районе. Такое решение было принято из-за того, что стадион «Труд» в Кунгуре, где проходило открытие и закрытие «Небесной ярмарки», находится на реконструкции.

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