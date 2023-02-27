Уральский писатель Сальников рассказал Собчак об отношении к уехавшим, Ройзману и своих гонорарах

Уральский писатель, автор книги «Петровы в гриппе и вокруг него» Алексей Сальников дал большое интервью Ксении Собчак в «Осторожно, Собчак». Его записали в автобусе «ПАЗ» в Москве. Начали разговор с того, почему господин Сальников не переезжает жить из Екатеринбурга в Москву и является ли Урал и Москва — Россией. По мнению господина Сальникова, и то, и другое, конечно, Россия.

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Далее писатель ответил на вопрос о том, как он придумал название «Петровы гриппе и вокруг него»: «В идеи появился Аид — Игорь (герой книги, сосед Петрова по даче — «Ъ-Урал»), это же Аид и я решил его упомянуть — "вокруг него" — вокруг Аида. Он скорее на Урале живет. Я уже второй раз, как минимум, сталкиваюсь с мнением, что если и есть где-то античный ад, то он на Урале по весне. Как-то все грустненько у нас в Екатеринбурге, когда все это выползает из под снега, так посмотришь... ой»,— объяснил Алексей Сальников.

Напомним, в сентябре 2021 года в Ельцин Центре прошли премьерные показы фильма «Петровы в гриппе» по роману господина Сальникова. Режиссером фильма стал Кирилл Серебренников, а главные роли исполнили Чулпан Хаматова (жена Петрова) и Семен Серзин (Петров старший). Как рассказал Алексей Сальников в интервью, за книгу и экранизацию ему удалось выручить около 4 млн руб.

Алексей Сальников родился в 1978 году в Эстонии. С 1984 года проживает на Урале, с 2005 года — в Екатеринбурге. Лауреат «Национального бестселлера» за роман «Петровы в гриппе и вокруг него». Фильм Кирилла Серебрянникова «Петровы в гриппе» получил «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале. В мае этого года издательство «Редакция Елены Шубиной» выпустило новый роман Алексея Сальникова «Оккульттрегер». Он повествует об истории девушек, чья работа заключается в том, чтобы менять воспоминания людей, оставляя себе самые темные.

В разговоре о специальной военной операции (СВО) на Украине писатель заявил, что у него есть «внутренне желает каких-то переговоров, чтобы все наконец одумались». Ксения Собчак спросила про уехавших людей после начала СВО. «Я чувствую облегчение, что некоторые люди уехали, — заявил он в разговоре о Чулпан Хаматовой. — Лучше я осиротею, чем буду беспокоиться — посадят их или не посадят». Сам Алексей Сальников не планирует покидать страну: «Меня жена пыталась всячески сподвигнуть на это. Но мне кажется, что я не такой писатель, который может писать о том, что происходит за границей. Мне нужно реальность рассматривать изнутри».

Несколько раз в интервью звучала тема Екатеринбурга и Урала, и госпожа Собчак спросила у писателя о его отношении к экс-мэру Евгению Ройзману (признан иноагентом). «Я Ройзмана мало знаю, но я рад, что он такой интересный человек, похожий чем-то на Алкивиада (древнегреческий полководец), живет в Екатеринбурге. Я его видел всегда в позитивном ключе, но я его лично не знаю и его делами не интересовался»,— пояснил господин Сальников.

Мария Игнатова

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